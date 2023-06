CDH quer aprofundar o debate sobre a situação da fome no Brasil

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) fará na segunda-feira (19) audiência pública interativa sobre a questão da fome no Brasil. Vão participar especialistas, representantes de órgãos governamentais e entidades relacionadas ao tema. O debate está marcado para as 9 horas, nasala 2 da Ala Nilo Coelho.

No requerimento (REQ 13/2023) em que pede a audiência, o presidente da CDH, senador Paulo Paim (PT-RS), afirmou que a fome no Brasil é um problema histórico e persistente, com aumento recente de pessoas em situação de insegurança alimentar. De acordo com Paim, as principais causas são a desigualdade socioeconômica, a pobreza e a falta de políticas adequadas para combater a fome. Para ele, a fome é um problema complexo e, por isso, exige um debate aprofundado.

“Dessa forma, é necessário que esta Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa realize um ciclo de audiências públicas para debater com especialistas, governo e toda a sociedade, com a finalidade de compreender as causas e apontar soluções capazes de contribuir para o enfrentamento do flagelo da fome no Brasil”, propôs o senador.

Foram convidados: a diretora de Departamento de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável do Ministério da Cidadania, Patrícia Chaves Gentil; o diretor de Prevenção e Promoção da Saúde do Ministério da Saúde, Andrey Roosewelt Lemos; o diretor-presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto; a chefe de Serviço de Pesquisa e Análise do DataSenado, Isabela Lima Campos; o coordenador do DataSenado, Marcos Ruben de Oliveira; o consultor legislativo do Senado, Henrique Talamoni Vallochi Salles Pinto; e a presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), Elisabetta Recine.

A audiência será interativa e transmitida para todo o Brasil.