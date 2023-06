Adiada reunião deliberativa da CRE

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) adiou a reunião deliberativa prevista para ser iniciada, nesta quinta-feira (15), logo após a sabatina dos três embaixadores indicados para chefiar missões diplomáticas do Brasil na Austrália, na Itália e na Romênia.

Constavam da pauta deliberativa dez documentos internacionais. Entre eles, estão acordos de cooperação em segurança regional entre países do Mercosul ( PDL 934/2021 ) e de cooperação jurídica com o Marrocos ( PDL 645/2021 ) e acordos para estabelecimento de zona de integração fronteiriça com o Peru ( PDL 289/2021 ), para coproduções audiovisuais com a África do Sul ( PDL 1.130/2021 ) e para intercâmbio de informações tributárias com San Marino ( PDL 1131/2021 ).