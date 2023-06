Kajuru celebra lançamento de plano de ação para Amazônia Legal

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) destacou, em pronunciamento nesta quinta-feira (15), o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), lançado pelo governo federal em 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Segundo o parlamentar, o programa nasceu no início do primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e transformou-se “no principal responsável pela queda acima de 80% do desmatamento de 2004 a 2012”.

O parlamentar citou dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) que mostram que o desmatamento na Amazônia Legal,área de 5 milhões de quilômetros quadrados (Km2),ficou abaixo de 8 milKm2até 2018. Kajuru afirmou que a gestão de Jair Bolsonaro revogou o plano, o que levou o desmatamento na área a atingir 13 milKm2em 2021. Segundo o senador, esse é um dos motivos do “descrédito do Brasil nas discussões internacionais sobre o clima”.

O senador afirmou que a nova versão do plano tem como meta o desmatamento zero até 2030, compromisso assumido pelo Brasil nos fóruns internacionais.

— O novo plano é amplo, fundamentado em três eixos que envolvem atividades produtivas sustentáveis, monitoramento e controle ambiental e ordenamento territorial e fundiário, amparados em instrumentos normativos e econômicos voltados para permitir a redução do desmatamento e os demais objetivos. O Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal não caiu do céu, resulta de diálogo do governo com a sociedade civil que colaborou com sugestões feitas em consulta pública.

Kajuru destacou ainda que Belém vai sediar, em agosto, a Cúpula dos Países Amazônicos. O evento vai tratar de mecanismos para consolidar um modelo de conjunto de desenvolvimento sustentável para a região.