Governador recebe medalha do Centenário do Prédio da Biblioteca Pública do Estado

Na noite desta quarta-feira (14/6), o governador Eduardo Leite foi um dos homenageados com a medalha do Centenário do Prédio da Biblioteca Pública do Estado. A honraria destaca pessoas que trabalham em prol da cultura do Rio Grande do Sul. Além do governador, o presidente da Academia Brasileira de Letras, Merval Pereira, também foi homenageado.

“Realmente não me acho merecedor desta medalha. Faço apenas o possível, como homem público, por uma área tão importante para a nossa sociedade que é a cultura", disse Leite.

A importância da Biblioteca Pública do Estado paraa história e a cultura do Rio Grande do Sul é imensurável. Criada por lei em 14 de abril de 1871, a biblioteca tem a mais importante coleção bibliográfica da memória do Estado, reunindo cerca de 250 mil volumes, entre livros e documentos. Alguns deles são do século 15 e ajudam a contar a história gaúcha.

O prédio da Biblioteca Pública do Estado, que começou a ser construído em 1912, recebeu cerca de R$ 3,5 milhões para as obras de recuperação que vêm acontecendo nos últimos três anos. O investimento é um dos frutos da duplicação dos recursos da Lei de Incentivo à Cultura promovida pelo governo do Estado, que aumentou o valor anual disponibilizado de R$ 35 milhões para R$ 70 milhões.