Escola da Ospa realiza recital gratuito no Goethe-Institut na quinta-feira (15)

A Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), instituição vinculada à Secretaria da Cultura (Sedac), realiza, na noite de quinta-feira (15/6), um recital gratuito no auditório do Goethe-Institut Porto Alegre. No repertório, conduzido por estudantes de nível avançado da escola, estão peças de grandes compositores da música de concerto que incluem clarinete, violoncelo, oboé, tuba, contrabaixo, piano, trompete e trombone. O professor e músico da Ospa André Carrara acompanhará os alunos ao piano. O espetáculo tem início às 19h.

O programa se estende do período barroco até a música contemporânea. Os estudantes de oboé Ana Kafrouni e Gustavo Globig Farina executam dois movimentos deConcerto para dois oboés, RV 535, de Antonio Vivaldi (1678–1741). Calíope Corrêa Beber (violoncelo) apresenta o primeiro movimento deConcerto para violoncelo e orquestra, de Joseph Haydn (1732–1809). Sofia Kwiatkowski (clarinete) interpreta um movimento deConcerto para clarinete e orquestra nº 1, Op. 73, de Carl Maria von Weber (1786–1826). O movimento final deTrês romances, Op. 94, de Robert Schumann (1810–1856), será executado pelo tubista Gabriel Luz Leuck Silva. O aluno também interpretaSuíte para tuba e piano, do compositor contemporâneo Don Haddad (1935–).

Além da suíte de Haddad, outras obras do século XX figuram na apresentação. Matheus Albornoz (contrabaixo) e Aline Araújo (piano) interpretamVocalise, composição de 1915 de Sergei Rachmaninoff (1873–1943). O trompetista Moizes Santos da Cunha apresentaLegende para trompete e piano, de George Enescu (1881–1955).Cavatina para trombone e piano, Op. 144, obra de 1915 de Camille Saint-Saëns (1835–1921), encerra o recital, com apresentação do trombonista David Borges Silva.

Sobre a Escola de Música da Ospa

Fundada em 1972, a Escola de Música da Ospa - Conservatório Pablo Komlós cumpre função fundamental para o fomento cultural no Estado. Promove educação musical gratuita, oferecendo oportunidade de formação profissional de músicos de orquestra. Grande parte dos instrumentistas que integram a Ospa estudaram na instituição, bem como muitos profissionais que atuam em outras orquestras ou nas diferentes áreas da música, no Brasil e noexterior.

Atualmente, a escola é dirigida por Diego Grendene de Souza e atende em torno de 250 alunos no Palacinho - Palácio do Vice-Governador. Todos os professores são instrumentistas da Ospa. A escola é mantida pela Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Fospa), vinculada à Sedac.

Serviço

O quê:Série Escola de Música da Ospa - Música no Goethe-Institut

Quando:quinta-feira (15/6), às 19h

Onde:Goethe-Institut (Rua 24 de Outubro, 112 - Porto Alegre)

Ingresso: entrada franca

Informações para o público:Escola da Ospa pelo telefone (51) 3228-6737 e Goethe-Institut pelo telefone (51) 2118-7800

Programa

Carl Maria von Weber |Concerto para clarinete e orquestra nº 1 em Fá Menor, Op. 73

I.Allegro moderato

Apresentação: Sophia Kwiatkowski (clarinete)

Joseph Haydn |Concerto para violoncelo e orquestra em dó maior

I.Moderato

Apresentação: Gabriele Calíope Corrêa Beber (violoncelo)

Antonio Vivaldi |Concerto para dois oboés em ré menor, RV 535

I.Largo

II.Allegro

Apresentação: Ana Kafrouni (oboé) e Gustavo Globig Farina (oboé)

Don Haddad |Suíte para tuba e piano

II.Andante espressivo

Apresentação: Gabriel Luz Leuck Silva (tuba)

Robert Schumann |Três romances, Op. 94

III.Nicht schnell

Apresentação: Gabriel Luz Leuck Silva (tuba)

Sergei Rachmaninoff |Vocalise

Apresentação: Mateus Albornoz (contrabaixo) e Aline Araújo (piano)

George Enescu |Legende para trompete e piano

Lent et grave/Vif/Lent et grave

Apresentação: Moizes Santos da Cunha (trompete)

Camille Saint-Saëns |Cavatina para trombone e piano, Op. 144

Allegro/Andantino/Allegro

Apresentação: David Borges Silva (trombone)

Acompanhamento ao piano: André Carrara