Comissão oficial do Bicentenário da Imigração Alemã fomenta programação para 2024

Ele cita ainda a participação de pelo menos seis secretarias de Estadona preparação do bicentenário, o que, segundo ele,traz novas cores às comemorações. “Há um novo paradigmarelacionado aoconceito de migração, que contempla, para além do aspecto humanitário,elementos ligados aodesenvolvimento demográfico, econômico, social e cultural”,acrescenta.

“Obicentenário não é, portanto, uma festa estritamente histórica, com os olhos no passado, mas uma oportunidade grandiosa para refletirmossobre o presente e projetarmoso futuro, concebendo o Rio Grande do Sul como um ambiente acolhedor, justo e próspero, conforme determina o Mapa Estratégico do Governo”,enfatiza o diretor da comissão.