Rachmaninoff, Tchaikovsky e duas estreias de Dimitri Cervo estão no programa da Ospa de sábado (10)

Brasil e Rússia se encontram no programa do concertoCervo e Tchaikovsky, que aOrquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), fundação vinculada à Secretaria da Cultura (Sedac), apresenta nosábado (10/6). O espetáculo inclui duas estreias do santa-marienseDimitri Cervo, um dos mais destacados compositores brasileiros, e duas obras do cânone russo, escritas porSergei RachmaninoffePiotr Ilitch Tchaikovsky. O espetáculo inicia-se às 17h, na Sala Sinfônica da Casa da Ospa, com transmissão ao vivo pelo canal da Ospa no YouTube . Os ingressos custam entre R$ 10 e R$ 50 e estão à venda no Sympla . Antes do espetáculo, às 16h,Francisco Marshallfaz uma explanação sobre o repertório na Sala de Recitais, dentro do projetoNotas de Concerto.



A orquestra estará sob regência deManfredo Schmiedt, maestro titular do Coro Sinfônico da Ospa. Ele ressalta que a primeira parte do concerto é dedicada a duas obras de Cervo. “Trata-se de um compositor de escrita muito franca, orgânica, de fácil absorção, apesar de utilizar uma série de recursos de troca de compasso”, explica Schmiedt.

O trombonista da OspaJosé Milton Vieirafoi convidado para assumir os solos deConcerto para trombone e orquestra, que integra aSérie Brasil 2010 nº 12, de Cervo. Com três movimentos, a obra começa animada, sob a influência de ritmos afro-brasileiros; a segunda parte é calma e lírica; e o terceiro movimento apresenta uma conclusão alegre. A peça estreou nos Estados Unidos, na Espanha e na França com Peter Steiner, um dos grandes trombonistas da atualidade.

Schmiedt ressalta a importância de se convidarVieira para fazer a estreia da obra no Brasil. “Ele é um dos excelentes músicos que temos na Ospa e uma referência brasileira no instrumento. O estudo, a musicalidade e o envolvimento queVieira coloca nas interpretações são um diferencial”, elogia.

Ainda na primeira parte do concerto, o público poderá ouvir, pela primeira vez no Brasil, outra obra de Cervo: a versão revisada deAbertura Brasil 2012. A peça original estreou em 2012 pela Orquestra Sinfônica Brasileira, em duas récitas lotadas no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e desde então foi amplamente apresentada no Brasil e no exterior. A nova versão, intituladaAbertura Brasil 2012 Bis, foi gravada pela Orquestra Sinfônica da Venezuela e está presente no álbumMúsica sinfônica, recém lançado pelo compositor. Segundo Cervo, “o tema lento inicial é contagiado por transformações rítmicas e harmônicas que conduzem a sua apoteose final”.

Em contraposição à primeira parte do concerto, minimalista e contemporânea, a segundamergulha no universo romântico de dois grandes mestres russos. A orquestra executaVocalise, obra que Rachmaninoff compôs para voz e piano, mas adaptou para diferentes instrumentos. Na versão que a Ospa executará, o solo é passado para os primeiros violinos da orquestra. De caráter romântico, combina muito bem com a peça que será tocada a seguir,Abertura-fantasia Romeu e Julieta, de Tchaikovsky. Inspirada na emblemática história de amor, descreve os momentos vividos pelo casal literário, desde o primeiro encontro até o final trágico.

Manfredo Schmiedt já se apresentou como convidado em diversas orquestras renomadas -Foto: Vitória Proença/Ascom Ospa Sobre Manfredo Schmiedt (regente)

Com vasta experiência coral e orquestral por todo o mundo, Manfredo Schmiedt é o maestro do Coro Sinfônico da Ospa desde 1992. Possui mestrado em Regência pela Universidade da Geórgia (EUA) e graduação na mesma área pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Seu currículo acadêmico inclui duas importantes condecorações: Pi Kappa Lambda Music Honor Society e Director’s Excellence Award. Apresentou-se, como convidado, em destacadas orquestras do mundo, como a Filarmônica de Belgrado (Sérvia), a Orquestra Sinfônica da University of British Columbia (Canadá), a Sinfônica do Noroeste da Flórida (EUA) e a Petrobras Sinfônica (Brasil). Entre 2002 e 2020, foi regente e diretor artístico da Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul (UCS).

José Milton Vieira é primeiro Trombone da Ospa -Foto: Paloma Fantini Sobre José Milton Vieira (trombone)

José Milton Vieira é primeiro Trombone da Ospa e professor do mesmo instrumento na Escola de Música da orquestra. É reconhecido concertista e docente com intensa atividade no Brasil e no exterior. Recebeu vários prêmios nacionais e internacionais, como o primeiro prêmio e o prêmio do público no 26° Concorso Internazionale “Città di Porcia” (Italia-2015) e o primeiro prêmio da Lewis Van Haney Philharmonic Prize Competition, em Paris (ITF 2012), dentre outros. Em 2019, lançou seu primeiro disco, intituladoPlural, com obras que apresentam elementos do erudito e do popular. Em 2020, o álbum foi agraciado com dois prêmios Açorianos de Música (Melhor Disco Erudito e Melhor Instrumentista). É mestre em Música pelo programa de Pós-Graduação Profissional em Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). É artista da marca de trombones Thein Brass.

Serviço

O quê: Concerto da Série Casa da Ospa -Cervo & Tchaikovsky

Quando: sábado (10/6), às 17h. Antes, às 16h, ocorre a palestra Notas de Concerto, com Francisco Marshall.

Onde:Casa da Ospa (Caff - Av. Borges de Medeiros, 1.501, Porto Alegre)

Ingressos: de R$ 10 a R$ 50.Descontos:ingresso solidário (com doação de 1kg de alimento), clientes Banrisul, Amigo Ospa, associados AAMACRS, sócio do Clube do Assinante RBS, idoso, doador de sangue, pessoa com deficiência e acompanhante, estudante, jovem até 15 anos e ID Jovem.

Bilheteria:via Sympla ou na Casa da Ospa no dia do concerto, das 12h às 17h.

Estacionamento:gratuito, no local.

Classificação indicativa:não recomendado para menores de 6 anos.

Transmissão ao vivo: canal da Ospa no YouTube .

Programa

Dimitri Cervo |Abertura Brasil 2012 Bis(estreia brasileira)

Dimitri Cervo |Série Brasil 2010 nº 12|Concerto para trombone e orquestra(estreia brasileira)

I.Vivace(Drama Dualístico)

II.Largo(Contemplação)

III.Allegretto(Alegre Triunfo)

Intervalo

Sergei Rachmaninoff |Vocalise



Piotr Ilitch Tchaikovsky |Abertura-fantasia Romeu e Julieta