Escola de Música da Ospa tem vagas gratuitas para aulas de instrumentos e coro

AEscola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre(Ospa), fundação daSecretaria da Cultura(Sedac), vai iniciar a seleção de novos estudantes para o segundo semestre de 2023. Serão abertas83 vagaspara estudar, de forma gratuita, diversos instrumentos musicais, integrar a orquestra jovem da escola ou praticar o canto em coro. As inscrições começam ao meio-dia desta segunda-feira (5/6)e se estendem até às 18h de sexta-feira (16/5), por meio de um formulário que será disponibilizado na seção da escola do site da Ospa .

A escola da Ospa oferece aos alunos a oportunidade de aprender com músicos profissionais que integram a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Para o segundo semestre haverá vagas para nove instrumentos:violino,viola de arco,violoncelo,contrabaixo,oboé,clarinete,fagote,trompaepercussão. Os interessados devem ter idade mínima de oito anos e possuir o instrumento pertinente à vaga.

Além disso, os candidatos podem se inscrever para oCoro Infantojuvenil(8 a 12 anos) ou oCoro Jovem(13 a 20 anos). AOspa Jovem, formada por estudantes, tem vagas abertas para 1º violino, viola, violoncelo, contrabaixo, fagote, teclado e harpa. Para integrar o conjunto, os candidatos precisam ter mais de 14 anos.

As aulas são ministradas na Casa da Ospa (av. Borges de Medeiros, 1.501) e no Palacinho (av. Cristóvão Colombo, 300), em Porto Alegre, e são divididas nos períodos da manhã, tarde e noite. Haverá oportunidades para pessoas de baixa renda e com deficiência. Para todas as modalidades, é necessário estar matriculado no ensino regular ou ter concluído o ensino médio. As informações completas sobre a seleção se encontram no edital, disponível no site da Ospa .

Sobre a Escola de Música da Ospa

Fundada em 1972, a Escola de Música da Ospa - Conservatório Pablo Komlós cumpre função fundamental para o fomento cultural no Rio Grande do Sul. A instituição promove educação musical gratuita, oferecendo oportunidade de formação profissional de músicos de orquestra. Grande parte dos instrumentistas que hoje integram a Ospa estudaram na instituição, bem como músicos que atuam em outras orquestras ou nas diferentes áreas da música, no Brasil e no exterior.

Hoje a escola é dirigida por Diego Grendene de Souza e atende em torno de 270 alunos no Palacinho. Todos os professores são instrumentistas da Ospa. A instituição é mantida pela Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Fospa), vinculada à Sedac.

Escola de Música da Ospa - Vagas para o segundo semestre de 2023

Período de inscrições:das 12h do dia 5 de junho às 18h do dia 16 de junho

Edital

Ficha de inscrição