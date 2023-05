Mostra de filmes Primavera Gaúcha destaca produção audiovisual do RS na Expotchê 2023

A 30ª edição da Expotchê, maior feira de artigos e de cultura gaúchos fora do Rio Grande do Sul, será realizada no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, em Brasília (DF) de 2 a 11 de junho. Com o tema Há 30 anos no coração da gente, o tradicional evento contará com atrações culturais relevantes como a banda Nenhum de Nós, o cantor Vitor Kley, o Grupo Tholl, a trupe circense de Pelotas, além da mostra cinematográfica Primavera Gaúcha.

Também participam da feira: o grupo de danças Coração Gaúcho; o grupo musical Sbornia Kontr'Atracka; a dupla sertaneja Eder e Emerson; os grupos de danças dos centros de tradições gaúchas (CTGs) do Distrito Federal e do entorno; o humorista Guri de Uruguaiana; a Companhia Equilibra Performance; o músico Luiz Kur e o Trio Migrante; os grupos musicais Cancioneiros do Planalto e Peão Farrapo; e a banda The Beatles no Acordeon.

Primavera Gaúcha

Este ano, em parceria com a Secretaria da Cultura, por meio do Instituto Estadual de Cinema, a exibição de filmes será retomada, com a apresentação da mostra Primavera Gaúcha.O objetivo é celebrar e divulgar a produção audiovisual gaúcha para novos territórios e públicos, a partir de um conjunto de atividades que inclui plataforma de streaming, publicação de um livro, criação de um site e incentivo à participação em festivais e no mercado.

A mostra será composta por 20 filmes e oito deles serão apresentados gratuitamente durante a Expotchê. Os títulos selecionados são representativos do cinema feito no Rio Grande do Sul e foram escolhidos por tratarem de questões históricas ou de gênero, pelas temáticas que abordam ou por terem uma trajetória premiada.

O objetivo é dar visibilidade e oferecer conhecimento sobre elementos da cultura do sul do Brasil, bem como apresentar a multiplicidade da produção cinematográfica do Estado. Outra preocupação foi dar destaque para a trajetória de diferentes diretores e a geração à qual pertencem, a partir dos filmes mais relevantes produzidos por eles.

Sobre a feira

A Expotchê integra o calendário oficial de eventos do Distrito Federal. Realizada desde 1992, ela é considerada um dos mais tradicionais eventos de Brasília. Durante os dez dias de feira, são promovidas apresentações musicais, circenses e de dança. Há 30 anos, a cultura e o tradicionalismo gaúcho é levado para a capital do país.

Nas últimas edições, a feira contou com a participação de municípios de várias regiões turísticas do Estado. Entre elas estão a Região das Missões, a Rota Romântica, a Rota do Vinho, a Costa Doce e a Região do Pampa Gaúcho. A ferira também é um espaço de divulgação do trabalho desenvolvido pelos CTGs existentes em Brasília, que apresentam espetáculos artísticos durante o evento.

A feira funciona de segunda a sexta, das 16h às 23h e aos sábados e domingos, das 11h às 23h. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia entrada). Todos os dias, na primeira hora de abertura dos portões, a entrada é franca. Quem estiver pilchado, ou seja, vestido a caráter com a vestimenta gaúcha também não paga para entrar.

Programação gratuita Primavera Gaúcha

2/6, 19h: O Homem que copiava

3/6, 14h: Em teu nome

3/6, 17h: Yonlu

3/6, 20h: Antes que o mundo acabe

4/6, 14h: O Cárcere e a rua

4/6, 17h: A Cidade dos piratas

4/6, 20h: Contos gauchescos

5/6, 19h: Cidades fantasmas

6/6, 19h: Em teu nome

7/6, 19h: Yonlu

8/6, 19h Antes que o mundo acabe

9/6, 19h: O Cárcere e a rua

10/6, 14h: A cidade dos piratas

10/6, 17h: Contos gauchescos

10/6, 20h: O homem que copiava

11/6, 14h: Antes que o mundo acabe

11/6, 17h: O cárcere e a rua

11/6, 20h: A Cidade dos piratas