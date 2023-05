Composição de Villa-Lobos para saxofone é destaque do próximo concerto da Ospa

No sábado (3/6), a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), fundação vinculada à Secretaria da Cultura (Sedac), recebe o diretor artístico e regente titular da Orquestra de Câmara do Amazonas, Marcelo de Jesus. Sob sua batuta, a Sinfônica apresenta pela primeira vezE a cidade desperta, do compositor mineiro Harry Crowl; a última sinfonia de Joseph Haydn,Sinfonia nº 104, ‘London’; eFantasia para saxofone, de Heitor Villa-Lobos, com solos do saxofonista Samuel Alves. O espetáculo ocorre às 17h, na Sala Sinfônica da Casa da Ospa.

Os ingressos custam entre R$ 10 e R$ 50 e estão à venda no Sympla . Também é possível acompanhar, gratuitamente, a transmissão ao vivo no canal da Ospa no YouTube . Antes do espetáculo, às 16h, o escritor Milton Ribeiro comenta a programação na Sala de Recitais, em mais uma edição do projeto Notas de Concerto.

E a cidade desperta, de Harry Crowl (1958–), abre o espetáculo. A obra teve sua estreia em 2017 durante a IV Bienal Música Hoje, em Curitiba, e será apresentada pela primeira vez com a Ospa. A composição é inspirada no amanhecer de uma grande cidade brasileira. Marcelo destaca a concepção e o protagonismo da percussão na obra, especialmente com os pratos suspensos e o vibrafone. Segundo o maestro, que acumula experiências à frente de grandes orquestras nacionais e em prestigiosos festivais, como o Rock in Rio, a composição é “um quadro sinfônico no qual o movimento de uma cidade grande começa a tomar conta e, gradualmente, vão surgindo na paisagem graffitis multicoloridos como se fossem gritos de um mundo asfixiado”.

Heitor Villa-Lobos (1887–1959) dedicou ao francês Marcel Mule suaFantasia para saxofone, W490. O músico acabou por nunca tocá-la, mas a composição se tornou uma das mais importantes do repertório para saxofone, instrumento relativamente pouco utilizado na música de concerto. Villa-Lobos escreveu 69 obras que contam com a participação do instrumento, mas a “fantasia” é a única em que o saxofone é destacado como solo.

Para a ocasião, Samuel Alves, jovem solista de apenas 20 anos, realiza sua estreia com a Ospa. “Será uma experiência ímpar e a realização de um sonho”, afirma. O saxofonista destaca os inúmeros elementos da música popular brasileira na composição, além de sua tonalidade. “A obra foi escrita, originalmente, na tonalidade de Fá Maior. Porém, por conta dos superagudos, Villa-Lobos a transpôs para Mi Bemol Maior, um tom abaixo, diminuindo a dificuldade da peça”, explica Samuel.

Após aceitar uma grande oferta do violinista e empresário Johann Peter Salomon, o austríaco Joseph Haydn (1732–1809) mudou-se para Londres e compôs nove sinfonias para uma grande orquestra. A última é considerada a mais grandiosa de todas,Sinfonia nº 104 em Ré Maior, posteriormente apelidada deSinfonia London.

“Haydn estava ciente do gosto internacional do público de Londres e interessado em surpreender com algo mais novo. Com uma orquestra com o dobro do tamanho da sua antiga, ele cumpriu a promessa. Essa sinfonia é um marco para a tradição sinfônica da qual Haydn é considerado o grande mestre, explica Marcelo.

Marcelo de Jesus é diretor artístico e regente titular da Orquestra de Câmara do Amazonas -Foto: Roumen Koynov Marcelo de Jesus (regente)

Graduado em composição e regência pela Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp), Marcelo é um dos mais atuantes regentes brasileiros. É diretor artístico e regente titular da Orquestra de Câmara do Amazonas e maestro adjunto da Amazonas Filarmônica. Como regente convidado, merecem destaque suas atuações na Ópera da Colômbia e à frente das orquestras Experimental de Repertório, Sinfônica de Sergipe, Sinfônica do Espírito Santo, Sinfônica de Rosário, Milano Classica, Sinfônica do Theatro da Paz, Sinfônica Municipal de Campinas, Filarmônica de Goiás e Sinfônica Brasileira. Também atuou em prestigiosos festivais como o Rock in Rio, a Temporada Lírica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e o Festival Amazonas de Ópera. Diretor dos corpos artísticos de 2011 a 2020, atualmente é Consultor Artístico da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas.

Samuel Alves integra a Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo -Foto: Nadja Kouchi Samuel Alves (saxofone)



Samuel Alves iniciou seus estudos de saxofone aos 13 anos participando da Banda Sinfônica do Conservatório de Guarulhos. Desde 2019, integra a Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo como primeiro saxofone alto e chefe de naipe. Também é chefe de naipe de saxofones e primeiro saxofone Alto na Banda Sinfônica de Taubaté desde 2020. Como convidado, esteve junto a orquestras como a Orquestra Guarulhos Sinfônica e a Orquestra Sinfônica de Heliópolis. Em sua carreira, destacam-se a conquista de diversas premiações nacionais, como o Concurso Jovens Solistas da Orquestra de Cordas da Escola de Música do Estado de São Paulo Tom Jobim (2017 e 2019), o Concurso Jovens Solistas da Banda Sinfônica Jovem do estado de São Paulo (2022), o Grande Prêmio Eleazar de Carvalho do Concurso Jovens Solistas daOrquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (2022) e o Prelúdio da TV Cultura (2022).

Serviço

O quê:Concerto da Série Casa da Ospa – Sinfonia London

Quando:sábado (3/6), às 17h (antes, ocorre a palestra Notas de Concerto, às 16h)

Onde:Casa da Ospa (Centro Administrativo Fernando Ferrari – Av. Borges de Medeiros, 1.501, Porto Alegre)

Ingressos:de R$ 10 a R$ 50.Descontos: ingresso solidário (com doação de 1kg de alimento), clientes Banrisul, Amigo Ospa, associados AAMACRS, sócio do Clube do Assinante RBS, idoso, doador de sangue, pessoa com deficiência e acompanhante, estudante, jovem até 15 anos e ID Jovem

Bilheteria:via Sympla ou na Casa da Ospa no dia do concerto, das 12h às 17h

Estacionamento:gratuito, no local

Classificação indicativa:não recomendado para menores de 6 anos

Transmissão ao vivo: canal da Ospa no YouTube

Programa

Harry Crowl |E a cidade desperta

Heitor Villa-Lobos |Fantasia para saxofone, W490

I. Animé

II. Lent

III. Très animé

Joseph Haydn |Sinfonia nº 104 em Ré Maior, “London”

I. Adagio – Allegro

II. Andante

III. Minuet. Allegro – Trio

IV. Finale. Spiritoso