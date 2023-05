Biblioteca Pública do Estado promove eventos com foco em livros raros

A Biblioteca Pública do Estado (BPE), uma das instituições da Secretaria da Cultura (Sedac), desenvolveu um programa educativo que acompanha a exposição “Obras Raras do Acervo da BPE”, em cartaz na Sala Borges de Medeiros desde o dia 28 de abril.



A exposição, com curadoria de Cláudia Antunes e Fábio Lázzari, foi estendida até 10 de junho. Segundo Cláudia Antunes, não há possibilidade de acontecer uma nova extensão, visto que as obras podem ser prejudicadas pela exposição prolongada à luz. “Essa é a última chance de observar obras tão relevantes e valiosas reunidas em um único espaço. Depois, a exposição não poderá ser estendida por mais tempo, uma vez que os livros são muito antigos e a luz pode danificar as páginas", ressaltou a curadora.

Na quarta-feira (31/5), das 14h às 17h, ocorre a “Oficina de cuidados básicos com os livros”, ministrada pela professora e restauradora Maria da Conceição Gomes de Freitas. O curso é destinado a pessoas com pouca experiência, interessadas em solucionar problemas simples nos seus próprios livros. São oferecidas 15 vagas. O curso vai abordar tópicos sobre como identificar livros de capa dura e brochuras, quais são as partes de um livro, como limpar e segurar os livros com cautela, como folhear um livro corretamente, como fazer um conserto de rasgo, como colar a lombada e como recuperar uma folha que se separou. Os alunos podem trazer alguns livros de casa e aprender os cuidados básicos para manter o acervo em dia.

Com o tema “Como constituir um acervo de raridades?”, a BPE vai sediar um debate na noite de terça-feira (6/6), às 18h, com foco em colecionadores de obras raras. A discussão fica a cargo dos convidados Gilberto Schwartsmann, Luiz Osvaldo Leite e Fausto Leitão Domingues. Além disso, na data também haverá uma visita mediada, com a presença dos curadores da exposição.

Sobre a exposição

A exposição “Obras raras do acervo da BPE” é uma iniciativa da Biblioteca Pública do Estado para dar visibilidade às obras que compõem o acervo da instituição que normalmente não ficam acessíveis ao público, seja devido ao alto valor histórico, seja pela antiguidade, aspectos que as tornam valiosas e insubstituíveis.

Exposição procura dar visibilidade às obras que compõem o acervo da biblioteca -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac

As edições são datadas a partir do século 16, algumas tendo sido confeccionadas em pele de carneiro e pergaminho, impressas e manuscritas, em belíssimas encadernações de várias partes do mundo.

A obra mais antiga é uma edição de 1519 de “Farsália”, um poema épico escrito pelo poeta latino Lucano (39 – 65 a.C.). A exposição traz também textos diversos (épicos, religiosos, clássicos e eróticos), uma mostra de periódicos do século 20 com as primeiras edições dos principais autores do Estado e outras preciosidades.

A mostra é um reconhecimento dos esforços dos primeiros diretores da BPE, que tinham a preocupação de criar um acervo de qualidade para atender a elite estudiosa da época. O acervo, que cresceu ao longo dos 152 anos de história da instituição, hoje está disponível para empréstimo e consulta local por toda a população.

A BPE está aberta para visitação de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 17h. A entrada é franca.

Serviço

O quê: Oficina de cuidados básicos com os livros

Quando:31/5,das 14h às 17h

Onde:sala ao lado da Sala Borges de Medeiros da BPE (Rua Riachuelo, 1190 - Centro Histórico - Porto Alegre). A entrada é gratuita.

O quê: Painel “Como constituir um acervo de raridades?”

Quando: 6/6,18h

Onde:sala ao lado da Sala Borges de Medeiros da BPE (Rua Riachuelo, 1190- Centro Histórico - Porto Alegre). A entrada é gratuita.