Comissão discute revisão da compra da energia paraguaia produzida em Itaipu

Itaipu produz cerca 8% da energia consumida no Brasil e 85% da usada no Paraguai - (Foto: Divulgação/Eletrobras)

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados discute nesta quarta-feira (31) a revisão das condições de comercialização da energia gerada pela hidrelétrica binacional de Itaipu.

O Tratado de Itaipu, assinado em 1973 por Brasil e Paraguai, regula o aproveitamento hidrelétrico do rio Paraná, pertencente às duas nações. Pelo acordo, o Brasil tem direito a 50% dos 14 mil megawatts de potência da usina, e compra cerca de 30% do Paraguai, pelo mesmo preço, já que o país vizinho não usa toda sua parte.

O anexo C do tratado trata das condições dessa comercialização e vence neste ano. O deputado Beto Richa (PSDB-PR), que pediu a realização do debate, afirma que o Ministério das Relações Exteriores será o responsável por discutir essa negociação, junto com o grupo de trabalho criado pelo Ministério das Minas e Energia.

Foram convidados para discutir o assunto, entre outros:

- o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri;

- o diretor financeiro executivo de Itaipu, André Pepitone da Nóbrega;

- um representante do Ministério das Relações Exteriores; e

- um representante do Ministério de Minas e Energia.

A audiência será realizada no plenário 14, a partir das 9h30.