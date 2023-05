Cinemateca Paulo Amorim ganha novo site, que abrigará também o Portal do Cinema Gaúcho

O Instituto Estadual de Cinema (Iecine), instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), apresenta, na sexta-feira (26/5), o novo site da Cinemateca Paulo Amorim. O lançamento oficial será às 19h, na Sala Paulo Amorim da cinemateca. A principal novidade é que o inédito Portal do Cinema Gaúcho também estará disponível no endereço www.cinematecapauloamorim.com.br .



Na prática, serão dois sites em um. Na parte de exibição da Cinemateca Paulo Amorim o público vai encontrar informações sobre os filmes e o funcionamento das salas, além de dados sobre os 38 anos da história do cinema, localizado no térreo da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ).

O Portal do Cinema Gaúcho vai ocupar a segunda parte do site e tem como objetivo ser um grande banco de dados sobre a produção audiovisual do Rio Grande do Sul. Atualmente, neste espaço, está catalogada a produção de longas-metragens, que somam 778 títulos – abastecidos com sinopses, verbetes, fichas técnicas, imagens e até datas de exibição. A ideia é incorporar filmes de média e curta-metragens, séries e programas de TV.



Durante o evento da sexta-feira, o pesquisador Glênio Póvoas, coordenador do projeto, vai apresentar as funcionalidades do banco de dados, que incluem critérios de catalogação, mecanismos de busca e curiosidades. A diretora do Iecine, Sofia Ferreira, e os professores Fatimarlei Lunardelli e Giba Assis Brasil, que participaram da concepção do portal, também estarão no lançamento.



"O trabalho contribui para a ampliação e a qualificação da produção de conhecimento sobre a cinematografia no Estado", destaca Sofia. Póvoas explica que não são apenas filmes de produção ou coprodução gaúchos que estarão no portal. "Indexamos obras que foram filmadas no Rio Grande do Sul ou com temáticas relacionadas. São filmes que se relacionam com a cultura e com a sociedade gaúcha", conta. "Dessa forma, documentários sobre personagens como Getúlio Vargas, João Goulart e Caio Fernando Abreu ou, por exemplo, a ficção paulistaPaixão de Gaúcho, mesmo sendo realizados por produtoras de outros Estados, poderão ser encontrados no banco de dados."



Essa primeira etapa se concentrou nos longas a partir de 61 minutos, em todos os formatos disponíveis: 35mm, 16mm, 8mm, super8, VHS, Betacam, DV, digital, DCP. A pesquisa incluiu DVDs com registros de shows musicais e espetáculos teatrais, normalmente não classificados como produção cinematográfica. "A inclusão desses títulos oferece uma visão mais ampla da economia do setor audiovisual do Estado, fornecendo dados sobre a atuação de profissionais e empresas e os tipos de produto do mercado regional", comenta Sofia.



Após o lançamento do site, haverá workshops e oficinas de produção audiovisual a fim de aproximar alunos e futuros cineastas das metodologias de pesquisa e da história do cinema gaúcho. Será também uma forma de facilitar o fluxo de informações para quem vive fora das fronteiras do Rio Grande do Sul. "O portal será útil para pesquisadores e interessados na memória e na história do cinema brasileiro, fornecendo uma visão ampla do vigor e da diversidade da produção audiovisual riograndense", conclui Póvoas.



O site que reúne as informações sobre a Cinemateca Paulo Amorim e o Portal do Cinema Gaúcho faz parte do projeto Festival Cinemateca Paulo Amorim, patrocinado por Icatu Seguros, Rio Grande Seguros, Gerdau, Vero e Banrisul por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Além de mostras e programações especiais, o festival permitiu melhorias nas Salas Paulo Amorim e Norberto Lubisco. A criação e a programação do site são da Pomo Estúdio.



Texto: Mônica Kanitz/Ascom Cinemateca Paulo Amorim

Edição: Felipe Borges/Secom