Cooperação com a África na produção de alimentos é tema de debate na CRE

O potencial agrícola da África e a viabilidade da cooperação técnica entre o Brasil os países africanos será tema de audiência pública da Comissão de Relações Exteriores (CRE) agendada para quarta-feira (29), às 14h30, com a presença prevista de vários embaixadores.

Foram convidados para o debate Alderi Emídio Araújo, chefe-geral da Embrapa Algodão; Ruy Pereira, diretor da Agência Brasileira de Cooperação (ABC); Wellington Vusumuzi Mavimbela, embaixador da África do Sul; Florêncio Mariano da Conceição de Almeida, embaixador de Angola; Wael Ahmed Kamal Aboul Magd, embaixador do Egito; Cecilia Mills-Owoo, chefe de chancelaria da Embaixada de Gana; M’bala Alfredo Fernandes, embaixador de Guiné-Bissau; Nabil Adghoghi, embaixador do Marrocos; Gamiliel Sepúlveda João Munguambe, embaixador de Moçambique; e Mohamed Amine Sayeb, conselheiro econômico da embaixada da Tunísia.

Autora do requerimento de audiência, a senadora Kátia Abreu (PP-TO) reproduziu números expressivos sobre a produção de alimentos no Brasil e manifestou preocupação com a possibilidade de declínio da produção agrícola no continente africano nos próximos anos: segundo dados das Nações Unidas citados pela parlamentar, as plantações de alimentos básicos na África podem cair 80% até 2050. O objetivo da audiência pública, segundo Kátia Abreu, é apresentar aos representantes diplomáticos formas de propagar o êxito do Brasil na agricultura tropical.

“Se nenhuma mudança for feita nas práticas agrícolas ou políticas globais, o aumento de cerca de 2°C na temperatura global terá impacto devastador na produção de alimentos básicos e cultivos de pequenos agricultores em diversos países da África”, ressaltou.