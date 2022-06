Exposição "25 anos de imagens, sons e histórias" será aberta no dia 30 de junho

A exposição 25 anos de imagens, sons e histórias, que comemora os 25 anos da Agência Senado e da Rádio Senado poderá ser vista presencialmente a partir de 30 de junho. A mostra reúne cenas emblemáticas, registradas ao longo desse período pelos repórteres fotográficos da Agência Senado, além de áudios de coberturas feitas pela Rádio Senado. A abertura está marcada para as 15h15, no espaço Senado Galeria, no corredor que liga o edifício principal do Senado ao Anexo 1.

— As 25 fotos da mostra resumem duas décadas e meia de um trabalho primoroso dos nossos repórteres fotográficos, que dão um show de competência e talento em meio a todos os percalços que sabemos haver nessas coberturas. Mas não só isso. Essas fotos reúnem também o trabalho nem sempre visual de repórteres, editores, desenhistas, operadores, estagiários, administrativo, todo mundo que compõe essa rede complexa de fazer notícias — disse a diretora da Agência Senado, Paola Lima.

As fotos da Agência aparecem na exposição ligadas a reportagens da Rádio Senado, que, assim como a Agência, registra diariamente a história do país por meio do trabalho do Legislativo. Em cada foto, um QR Code vai direcionar para ao conteúdo feito pela Rádio Senado sobre o tema. Os áudios são de coberturas feitas ao vivo no momento de votações, de reportagens da Rádio Senado para a Voz do Brasil e de reportagens especiais, pelas quais a Rádio Senado recebeu inúmeros prêmios ao longo desses 25 anos.

— Nesses 25 anos, a Rádio Senado testemunhou e cobriu vários momentos importantes da história do país. Selecionar as reportagens que compõem essa exposição significa percorrer capítulos dessa história, relembrar acontecimentos significativos para o Parlamento e para a Nação também. Então o trabalho de seleção que aconteceu em parceria com a Agência Senados teve como critério escolher os episódios que de fato impactaram a vida nacional e fazem parte da memória da nossa população — explicou Paola.

Para a diretora da Secretaria de Comunicação do Senado, Erica Ceolin, a existência dos veículos de comunicação do Legislativo é reflexo direto das aspirações democráticas expressas na Constituição de 1988. Um dos princípios que norteiam esse trabalho é o da democratização da informação.

— Assim nasce a ideia de mostrar o Parlamento, sem filtro, durante 24 horas para o cidadão. São os principais fatos que marcaram o Senado Federal nos últimos 25 anos, a transformação histórica do país que reaprendia a caminhar após a reabertura politica até a efervescência dos dias atuais, que estarão mostrados ali para memória e reflexão do público — afirmou Erica.

Caminhando pela História

A exposição que será aberta no dia 30 para o público é a versão física da mostra, que foi inaugurada em meio digital em fevereiro. A coordenadora da mostra, Pillar Pedreira, explicou que a exposição presencial precisou ser adiada em respeito às medidas sanitárias estabelecidas pelo Senado contra a covid-19. Para ela, a mostra física vai dar ao visitante a sensação de caminhar pela história.

— A exposição física continuou sendo importante para a gente porque coloca o observador mais próximo do sentimento que cada foto e história instigam. Seja pela lembrança do fato histórico, seja por imaginar como seria aquela situação. Esse é o motivo de optarmos por fotos grandes e com as características do equipamento fotográfico da época, a limitação tecnológica também posiciona o observador na linha do tempo. Toda a exposição segue uma cronologia e a pessoa vai caminhando pela história — disse a coordenadora da mostra.

O objetivo da exposição, segundo Pillar, é demonstrar a integração que ocorre entre os veículos, com a ligação entre a fotografia e o áudio feito na época. Essa disposição segundo a coordenadora, mostra como o trabalho dos dois veículos converge e como o cidadão pode acessar a notícia por diferentes maneiras e formatos.

A seleção das fotos foi feita pelo coordenador de fotografia da Agência Senado, Leonardo Sá. Para escolher o que seria mostrado na exposição, ele analisou um acerco de mais de 2,5 milhões de fotos. Como exemplos de momentos que estarão retratados na exposição, ele citou a PEC da Reeleição, em 1997; a Reforma da Previdência de 2003; a Lei Maria da Penha, em 2006; as manifestações populares de 2013; o impeachment da ex-presidente Dilma Roussef, em 2016 e diferentes comissões parlamentares de inquérito que ocorreram nesses 25 anos.