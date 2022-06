Acesso à internet no ensino público será discutido em subcomissão

Debater o acesso de estudantes e professores da rede pública a dispositivos com conexão à internet de alta velocidade será tema de reunião da Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia, na segunda-feira (27), às 10h.

A audiência pública interativa semipresencial dará seguimento à discussão de assuntos relacionados com os impactos da pandemia de covid-19 no ensino, com o objetivo de projetar os melhores caminhos para dar continuidade às atividades escolares, especialmente de forma remota, e propor medidas para recuperação da perda de aprendizado provocada pela suspensão das aulas durante a crise sanitária.



Foram convidados para a reunião a professora-adjunta da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Lilia Asuca Sumiya, o professor Paulo Blikstein, da Escola de Educação da Universidade de Stanford; e um representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Vinculada à Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), a subcomissão é presidida pelo senador Flávio Arns (Podemos-PR).



Joás Benjamin sob supervisão de Patrícia Oliveira