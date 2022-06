Caminhão-museu apresenta exposição sobre bicentenário da Independência

Em mais um ato pelas comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil, a Comissão Especial Curadora do Senado para o Bicentenário da Independência inaugurou na manhã desta quinta-feira (23), em Brasília, um caminhão-museu com a exposição Itinerários da Independência. A exposição foi aberta pelo presidente do colegiado, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP); pela diretora-geral do Senado, Ilana Trombka; e pela historiadora e professora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Heloisa Starling, que também faz parte da comissão.

A exposição, que é mais uma das ações promovidas pela parceria entre Senado e UFMG para a comemoração do bicentenário, vai até domingo (26), no horário das 9h às 22h, na 36ª Feira do Livro de Brasília. O caminhão está estacionado na frente do Museu Nacional da República. A entrada é gratuita.

— As efemérides sempre foram fundamentais na nossa formação histórica. Da parte do Senado, tudo vamos fazer para a reflexão sobre esses 200 anos — declarou Randolfe durante entrevista à TV Senado.

O senador ressaltou que personagens históricas foram “apagadas” devido a uma tradição de história patriarcal, pautada pela misoginia.

— Vemos aqui os bastidores de como a Independência se processou. Vemos passagens da Independência que foram apagadas nesses 200 anos, como a participação das mulheres. Fala-se muito que tivemos um patriarca da Independência, José Bonifácio, mas tivemos também uma matriarca, que foi D. Maria Leopoldina (...) que foi quem recomendou o rompimento dos laços com Portugal — afirmou Randolfe.

A diretora-geral do Senado também enfatizou a homenagem às mulheres.

— Além da interação 3D, do cinema, dos vídeos, dos livros, nós temos uma parte muito especial que é o "lambe-lambe" [tipo antigo de fotografia] das mulheres, porque a história oficial não guardou lugar para as mulheres, e elas tiveram parte na Independência. Nós mostramos quem são essas mulheres e o que elas fizeram, do Rio Grande do Sul à Bahia, passando por todo o Brasil, para contribuir para o processo de Independência — disse Ilana.

Comemorações

Em abril deste ano, Randolfe e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estiveram em Portugal para a assinatura do termo de compromisso e de trabalho compartilhado com a Universidade de Coimbra e com o município de Coimbra. Também foi feito o convite para que o presidente da Assembleia Nacional de Portugal, Augusto Santos Silva, e o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, participem das celebrações a serem promovidas no dia 8 de setembro em sessão do Congresso Nacional brasileiro.

Randolfe destacou que, nessa ocasião, foi lançado o livro Vozes do Brasil: linguagem política na independência, que ele descreveu como "uma obra que reproduz e restaura os panfletos da independência do país".

No início deste mês, aconteceu em Petrópolis (RJ) o lançamento do site Itinerários Virtuais da Independência, que oferece conteúdo interativo e apresenta histórias sobre o processo que conduziu à Independência do Brasil, destacando diferenças regionais, diversidade de projetos, negociações e conflitos políticos e militares.

Segundo a diretora-geral do Senado, comemorar, entender e refletir são três processos muito importantes para o bicentenário e para difundir o conhecimento da história.

— Começando com o acordo com a Universidade de Coimbra, passando por essa estrutura virtual que nós lançamos na cidade de Petrópolis. Aí, o nosso trabalho vai atingir não só todo o Brasil, mas todos aqueles em qualquer lugar do mundo que tenham interesse por ele. Queremos levar conhecimento, oportunidades, educação e cidadania — ressaltou Ilana.

Exposição no caminhão-museu

Para a exposição Itinerários da Independência, feita por meio do caminhão-museu, foram utilizados diferentes recursos expográficos, audiovisuais e bibliográficos para contar a história dos vários projetos e conflitos políticos que existiram ao longo do processo de Independência do Brasil. Esses recursos foram desenvolvidos pelo Projeto República, da UFMG.

No caminhão, os visitantes serão acompanhados por monitores e poderão explorar seis ambientes (veja o quadro abaixo).

A exposição itinerante também passará pelas seguintes cidades: Prados (MG), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Recife (PE), que foram escolhidas por sua importância no processo da independência.

Outras atividades

Também está prevista, como parte das comemorações do bicentenário, uma outra exposição, que será promovida no Senado em setembro. Além disso, Randolfe Rodrigues informou que será anunciado em breve um acordo de cooperação com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para a restauração da primeira sede do Senado, o Palácio Conde dos Arcos, na cidade do Rio de Janeiro.