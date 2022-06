Sessão do Plenário é cancelada

A sessão deliberativa do Plenário prevista para as 16h desta quinta-feira (23) foi cancelada. Os senadores apreciariam o PL 4.254/2019, que institui a Semana Nacional de Conscientização sobre o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade; o PL 6.555/2019, que denomina “Ademir Barros” um viaduto na cidade de Duque de Caxias (RJ); e o PLC 69/2018, que cria o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé.

Ainda não há uma nova data para a votação das matérias.