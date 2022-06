Soraya defende aprimoramento de leis no combate à violência contra as mulheres

Em pronunciamento nesta quarta-feira (22) em Plenário, a senadora Soraya Thronicke (União-MS) defendeu que violências contra mulheres devem ser denunciadas, combatidas e punidas com todo o rigor da lei. Para ela, são imprescindíveis aprimoramentos na legislação, assim como é necessário que se criem políticas públicas eficazes para a proteção das vítimas — as mulheres — de todo tipo de violência por elas sofrida.

A senadora prestou solidariedade e apoio à procuradora-geral da prefeitura de Registro (SP), Gabriela Samadello Monteiro de Barros, agredida, pelo também procurador Demétrius Oliveira de Macedo, que é seu colega de trabalho.

— Como todos devem ter visto, a agressão covarde ocorreu dentro da própria prefeitura e foi filmada por outra funcionária. As cenas são chocantes e revoltantes, tristes mesmo. E me pergunto: até quando seremos vítimas de tanto ódio de criaturas vis, como é o caso do procurador Demétrius? — indagou.

Soraya também lamentou a morte de Grazielly Karine Soares Alves de Lima, de Corumbá (MS), assassinada na madrugada desta quarta a facadas pelo ex-marido, Edmilson Veríssimo dos Reis. A parlamentar destacou projetos nesse sentido de sua autoria que tramitam na Casa.

— Nós não podemos apenas repudiar. Aqui, eu gostaria de lembrar dois projetos de lei meus. Um é o PL 1.928/2021, que autoriza a comercialização, a aquisição, o porte e a posse de spray de pimenta e armas de eletrochoque para defesa pessoal em todo o país. Também quero lembrar o PL 1.813/2021, que obriga o poder público a oferecer curso de defesa pessoal às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.