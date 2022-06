Para Zenaide, é 'absurdo' que projeto retire da Anvisa e MMA decisão sobre agrotóxicos

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (22), a senadora Zenaide Maia (Pros-RN) considerou "absurdo" o projeto de lei (PL 1.459/2022) retirar da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Ministério do Meio Ambiente a decisão sobre a liberação de agrotóxicos. que passaria a ser apenas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

— Por que vamos tirar a Anvisa? Não venham dizer que a Anvisa e o Meio Ambiente estão atrapalhando. Por que? Se somos, mesmo com a Anvisa, o segundo maior produtor, exportador, de alimentos do mundo! — destacou, deixando claro que respeita o agronegócio e sua importância para a economia brasileira e a geração de emprego.

Zenaide reclamou ainda da possibilidade de o projeto, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, ser votado em caráter terminativo na Comissão de Agricultura (CRA). O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou para a senadora que o texto será submetido ao Plenário do Senado.

A parlamentar lembrou que em menos de quatro anos foram liberados 1.682 novos agrotóxicos no Brasil pela Anvisa e pelo Ministério do Meio Ambiente. Ela criticou ainda o fato de os agrotóxicos levarem a várias doenças quando as pessoas são expostas a eles, lembrando que a pulverização por aviões e por drones atinge gente que está a 32 quilômetros de distância: “quem nem trabalha na área rural com isso aí”.