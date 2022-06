Lasier pede que operadoras de planos voltem a atender aos idosos por telefone

O senador Lasier Martins (Podemos-RS) anunciou, em pronunciamento nesta quarta-feira (22), que apresentou uma indicação (INS 41/2022) sugerindo ao ministro da Saúde que edite uma resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), obrigando as operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde a atender os idosos por telefone.

De acordo com o senador, a iniciativa é para se contrapor às operadoras que exigem dos usuários que toda informação ou reclamação seja feita apenas pela internet. Em sua opinião, a maioria dos idosos, principalmente os de idade avançada, tem dificuldades e rara experiência para manusear as novas tecnologias para resolver seus assuntos, principalmente se tiverem que acessar a internet.

— Muitos idosos têm dificuldade de interagir utilizando as novas tecnologias. Então, muitas vezes e com maior facilidade, os problemas se resolvem com um telefonema. Então, peço ao ministro da Saúde para que viabilize esse tipo atendimento aos idosos, que, evidentemente, deverão se identificar. Isso porque, o sistema agora exigido dificultou muito aos idosos que pagam seus planos de saúde e os planos de seguro, mas não têm a resposta que desejam — afirmou.