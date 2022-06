Veneziano parabeniza jornalistas que denunciaram corrupção no MEC

O senador Veneziano Vital do Rego (MDB-PB) parabenizou os jornalistas da Folha de São Paulo e de O Estado de São Paulo responsáveis pelas reportagens que tornaram públicas as supostas irregularidades no ministério da Educação, envolvendo o ex-ministro Milton Ribeiro e os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos.

Como consequência das denúncias, a Polícia Federal aprofundou as investigações e obteve na Justiça Federal decisão favorável à prisão preventiva dos 3 envolvidos num suposto esquema de cobrança de propina para liberar dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para prefeituras.

Veneziano Vital do Rego destacou ainda que, apesar de uma Comissão Parlamentar de Inquérito não ter sido criada àquela altura para apurar as denúncias, a Comissão de Educação teve um papel fundamental no caso.

— Foram pelas iniciativas da Comissão de Educação, presidida pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI), pela presença daqueles que foram convocados, daqueles que foram convidados, que as autoridades puderam fazer os seus devidos liames e puderam aprofundar-se, a ponto de dar consistência ao fato que hoje se consuma no pedido de prisão preventiva — disse.