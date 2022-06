Esperidião Amin destaca atuação do Itamaraty na condução da política externa

O senador Esperidião Amin (PP-SC) destacou, em pronunciamento nesta quarta-feira (22), a atuação do ministério das Relações Exteriores na condução da política externa brasileira. Ele afirmou que a pasta soube orientar da melhor forma possível a visita que o presidente Jair Bolsonaro fez à Rússia em fevereiro deste ano, às vésperas do início do conflito armado com a Ucrânia.

Esperidião ressaltou ainda que, no aspecto comercial, o Brasil já dispõe de legislação relacionada ao acompanhamento das ações do país junto à Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) e à Organização Mundial do Comércio (OMC) (Lei 14.353/2022).

— E ainda assinalo que tanto as autoridades da área econômica quanto das relações exteriores têm engrandecido o Brasil na sua atuação nesses dois órgãos: na OCDE, que nós queremos integrar plenamente [...] e na OMC, cujo tribunal está inoperante deste 2019, razão pela qual nós aprovamos a MPV 1098/2022, dando força aos nossos negociadores — disse.

Esperidião Amin relatou ainda visita que fez ao estaleiro de Itajaí (SC), nesta terça-feira (21). No local, disse ele, a Marinha do Brasil constrói a primeira de 4 fragatas da categoria Tamandaré.

— Com a geração de mão-de-obra qualificada, de recursos técnicos e tecnológicos de vanguarda, dando ao Brasil, portanto, o status de país atuante, ativo e criador de soluções em matéria de defesa da nossa grande responsabilidade em matéria do mar territorial brasileiro — disse.

Por fim, o senador se congratulou com Minas Gerais pela conquista da condição de melhor queijo do mundo. O feito coube ao queijo da canastra, disse ele. Nesse sentido, Esperidião Amin destacou também a edição, nesta terça-feira (21), pelo governo federal, do decreto 11.099, que cria o Selo Arte e o Selo Queijo Artesanal.