Aprovada criação do Dia Nacional do Laringectomizado

O Senado aprovou, nesta terça-feira (21)m o projeto de lei que institui o Dia Nacional do Laringectomizado, a ser celebrado anualmente em 11 de agosto.

O objetivo é promover nesse período ações relacionadas à detecção precoce do câncer de laringe (PL 2.115/2019).

A matéria será encaminhada à sanção presidencial.

De autoria do ex-deputado Valdir Colatto (MDB-SC), o projeto (PL 8.175/2017, na Casa de origem) já havia sido aprovado na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) em março, sob a relatoria da senadora Zenaide Maia (Pros-RN).

A laringectomia é a remoção total ou parcial da laringe, provocada geralmente pelo câncer. Em seu relatório, Zenaide Maia ressalta que o câncer de laringe (principal causa da laringectomia) foi o quinto tipo mais comum entre os homens no ano de 2016.

De acordo com Zenaide Maia, a detecção precoce do câncer na laringe é fundamental para que se providencie o devido tratamento médico ao paciente e para que se obtenha, como consequência, potencial redução no número de mutilações e aumento da sobrevida.

“Faz-se necessária a conscientização da sociedade no sentido de buscar apoio médico quando surgirem, de forma contínua, inadvertida e persistente, os sintomas mais comuns da doença: dor durante a deglutição, rouquidão e falta de ar”, conclui Zenaide Maia em seu relatório.