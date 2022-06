Rafael Tenório pede prioridade à educação, ao comentar prisão do ex-ministro do MEC

Em pronunciamento em Plenário nesta quarta-feira (22), o senador Rafael Tenório (MDB-AL) pediu que a educação se torne uma prioridade no país, inclusive nas áreas rurais, ao comentar a prisão do ex-ministro do Ministério da Educação (MEC), Milton Ribeiro. Ele disse que todos os envolvidos no suposto favorecimento na liberação de recursos do MEC devem responder pelos seus atos e receber punições se tiverem feito algo errado.

— Quem tem sofrido é o povo brasileiro, com uma educação com a qual os alunos saem da escola sem aprender a ler, a escrever, a compreender um simples texto e ainda sem saber fazer cálculos básicos de matemática — afirmou.

O senador pediu uma atenção especial para a educação e a profissionalização do campo, para que os jovens trabalhadores rurais tenham mais oportunidades de desenvolvimento, o que, ao mesmo tempo, possibilitará maior crescimento econômico para as regiões do interior do país, onde o setor primário é o maior empregador.

O parlamentar destacou que o Senado tem priorizado a pauta da educação, votando e discutindo proposições que visam à melhoria da qualidade do ensino. Nesse sentido, pediu a aprovação do projeto da Câmara (PLC 102/2018), de autoria da ex-deputada federal Marinha Raupp, que permite a inclusão de instituições públicas prestadoras de serviços de assistência técnica e extensão rural no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

Rafael Tenório ressaltou que, se aprovado, esse projeto possibilitará o aumento dos cursos técnicos para trabalhadores rurais em que a prática e a teoria são essenciais para o aprendizado, criando alternativas para a atualização dessas pessoas diante do aumento da velocidade da modernização do setor agropecuário.