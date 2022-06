Ministro da Justiça não comparece e audiência pública na CDH é adiada

Foi adiada a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos (CDH) Do Senado que estava marcada para as 14h desta terça-feira (22). A audiência seria realizada de forma conjunta com a Comissão Temporária sobre a Criminalidade na Região Norte. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, havia sido convidado, mas não pôde comparecer. Ele não tinha confirmado presença. Ainda não foi acertada a data para um novo encontro.

O objetivo da audiência era debater as causas do aumento da criminalidade e de atentados contra povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e jornalistas na região Norte e em outras regiões do país. O encontro também teria foco na fiscalização das providências adotadas pelo poder público diante dos assassinatos do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Phillips.

Pela manhã, as duas comissões já tinham promovido uma outra audiência conjunta. Durante essa reunião, representantes de entidades indigenistas apontaram que as mortes de Bruno Araújo e Dom Phillips não foram fatos isolados e estão em um contexto de criminalidade crescente na região Amazônica, em especial no Vale do Javari. A iniciativa das audiências partiu do presidente da CDH, senador Humberto Costa (PT-PE).