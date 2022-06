O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidirá com os líderes partidários a data da votação da proposta que garante compensações para os estados que zeraram o ICMS do diesel e gás e limitarem em 12% a alíquota do etanol. O governo repassará R$ 29 bilhões. O presidente do Senado considerou casuística a tentativa de mudanças na Lei das Estatais para reduzir o preço dos combustíveis.