Paim comemora decisão da OMC favorável à quebra de patentes de vacinas

O senador Paulo Paim (PT-RS) comemorou a decisão da Organização Mundial do Comércio (OMC) de facilitar a quebra de patentes de vacinas anticovid. O parlamentar ressaltou que os 164 países-membros da entidade fecharam um acordo nesse sentido, após uma negociação que teve início há 20 meses.

Em pronunciamento nesta terça-feira (21), Paim destacou que mais da metade das mortes durante a pandemia ocorreu em países de baixa e média renda, que agora terão a oportunidade de produzir vacinas em grande escala e com preços bem menores.

O senador lembrou que o Senado e a Câmara aprovaram um projeto sobre a quebra de patentes, de autoria dele (PL 12/2021). No entanto, houve vetos do presidente da República. Paim acrescentou que a decisão da OMC mostra que o Congresso estava no caminho certo e que espera que o veto (VET 48/2021) seja derrubado na próxima sessão do Congresso.

— Os lucros jamais podem estar acima da vida. Derrubar o Veto 48 é um gesto de fraternidade, solidariedade, de amor, de política humanitária. Que o Congresso Nacional se junte a esse grande movimento mundial pela quebra de patentes das vacinas anticovid.

Paim também se referiu à vitória da esquerda na Colômbia, com a eleição de Gustavo Petro para presidente e de Francia Márquez como vice, tornando-se a primeira mulher negra a ocupar a vice-presidência na América Latina.

O parlamentar manifestou ainda seu pesar pela morte do vereador da cidade de São Paulo Arnaldo Faria de Sá, aos 76 anos. Paim destacou a trajetória do político, que foi deputado federal por oito mandatos, além de ocupar outros cargos públicos. E lembrou ter convivido com Faria de Sá durante a Constituinte, elogiando a sua dedicação às causas sociais, em especial à defesa dos aposentados e pensionistas, tendo se destacado na luta pela aprovação do Estatuto do Idoso.