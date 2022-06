Lasier: Editorial do jornal O Globo sobre ativismo do STF é 'oportuno'

O senador Lasier Martins (Podemos-RS) destacou, em pronunciamento nesta terça-feira (21), editorial do jornal O Globo do dia 15 de junho, no qual se afirma que

"o ativismo do Supremo Tribunal Federal (STF) representa risco preocupante". O senador disse que a opinião emitida pelo jornal foi "oportuna", e pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que o texto seja inserido nos anais do Senado.

Lasier afirmou, porém, que o jornal demorou para perceber a gravidade do assunto.

Outra opinião expressa no editorial, citada pelo senador, é a de que esse "risco" (o do ativismo do STF) não está sendo percebido pela sociedade em geral.

— Impõe-se aqui uma correção. Parece que O Globo não acompanha assiduamente as sessões do Senado, porque aqui, há anos, verberamos os absurdos excessos do Supremo Tribunal Federal. De minha parte, em particular, a constatação é tão intensa e antiga que, ao chegar aqui, em fevereiro de 2015, logo em seguida, em abril daquele mesmo ano, protocolei uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 35/2015, propondo mudar o sistema de indicação dos ministros do Supremo, porque o atual incentiva o aparelhamento da Corte conforme as conveniências do presidente da República em exercício — afirmou.