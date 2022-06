Luiz Carlos do Carmo pede solução para preço do diesel

Em pronunciamento nesta terça-feira (21), o senador Luiz Carlos do Carmo (PSC-GO) defendeu que o Senado atue para conter o preço dos combustíveis, especialmente do óleo diesel, usado em tratores e em caminhões para o transporte de mercadorias.

Segundo ele, em Goiás, o preço do combustível está igual ao da gasolina, o que pode inviabilizar a atividade agrícola, por exemplo.

— Nós temos de achar um meio, juntamente com o presidente da República e com o Paulo Guedes [ministro da Economia], para que o preço do diesel seja subsidiado, acabe o imposto todinho, porque ele gera emprego, ele gera renda.

Rádio Vera Cruz

O senador aproveitou para saudar os 40 anos da Rádio Vera Cruz FM, da cidade de Goianésia (GO), no Vale do São Patrício, comemorados nesta terça-feira (21). O parlamentar destacou que as ondas da rádio atualmente chegam a 60 municípios, com potencial de alcançar 1 milhão de ouvintes.