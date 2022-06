Para Kajuru, CPI da Petrobras é ´jogo de cena´ de Bolsonaro

O senador Jorge Kajuru disse que o presidente Bolsonaro deveria ter usado seu tempo para acabar com a política do preço de paridade de importação - Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) defendeu, em pronunciamento nesta terça-feira (21) que o Senado não participe do que ele chamou de 'jogo de cena', ao se referir à ideia do governo de criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar a política de preços adotada pela Petrobras.

Na sua opinião, o presidente Jair Bolsonaro, no lugar de tentar desvincular sua responsabilidade pelos sucessivos aumentos no preço dos combustíveis às vésperas da eleição, com a CPI, deveria ter usado seu tempo, desde o início do governo, para acabar com a política do preço de paridade de importação, que internaliza os custos de compra de combustíveis pela estatal.

Jorge Kajuru também estranhou o fato de Jair Bolsonaro querer criar uma CPI com o objetivo de investigar uma empresa cuja diretoria é escolhida pelo próprio governo.

— Ou seja, seria a primeira CPI do governo contra o próprio governo — disse.