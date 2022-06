Projeto que amplia oportunidades de vacinação está na pauta da CAS

Do senador Romário, o projeto tem parecer na forma de substitutivo do senador Paulo Paim - Governo de São Paulo

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) marcou reunião deliberativa semipresencial para as 11h desta quarta-feira (22), com dez itens na pauta. Um deles é o PL 5.094/2019, voltado à minimização de perdas de oportunidades de vacinação. De autoria do senador Romário (Podemos-RJ), o texto tem parecer, na forma de substitutivo, do relator, senador Paulo Paim (PT-RS). O relatório foi lido na reunião do dia 17 de maio e teve a discussão e a votação adiadas para esta quarta.

Outro item da pauta (PL 3.253/2019) regulamenta a profissão de gari. A matéria foi apresentada por Paim e tem relatório favorável, com emendas, do senador Lucas Barreto (PSD-AP). A proposição consta da pauta da CAS desde o dia 7 de junho.

Já o PLC 130/2018, que garante ecocardiograma e ultrassonografias em gestantes na rede pública de saúde, tem voto pela aprovação do relator, o senador Eduardo Girão (Podemos-CE). A proposição é de autoria do então deputado e hoje senador Weverton (PDT-MA).

A reunião da CAS será realizada na sala 9 da Ala Senador Alexandre Costa.