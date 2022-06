Dia do Orgulho Autista foi celebrado com iluminação azul no Congresso

A data, comemorada em 18 de junho, tem o objetivo de reconhecer o potencial das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) - Ana Volpe/Agência Senado

Para celebrar o Dia do Orgulho Autista, o Congresso Nacional foi iluminado de azul na sexta-feira (17) e no sábado (18). A data, comemorada em 18 de junho, tem o objetivo de reconhecer o potencial das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e combater o preconceito.

A iluminação foi solicitada pelo senador Romário (PL-RJ).

O Transtorno do Espectro Autista é caracterizado por algum grau de dificuldade na interação social e na comunicação. Nem todos os autistas têm a necessidade de apoio constante, e vários podem ter uma vida independente.



Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), fatores genéticos e ambientais são as mais prováveis causas dessa condição. A OMS estima que uma a cada 100 crianças no mundo tenha o transtorno. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhores as oportunidades de desenvolvimento.



No Brasil, a Lei 12.764/2012 (também conhecida como Lei Berenice Piana) e a Lei 13.977/2020 (também conhecida como Lei Romeo Mion) garantem educação e atendimento multidisciplinar, além da prioridade a serviços públicos e privados às pessoas que possuem autismo. Desde 2015, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece o tratamento para os diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista.