Senado será iluminado de laranja para campanha sobre anemia e leucemia

A cúpula e o prédio (Anexo 1) do Senado serão iluminados de laranja nesta segunda-feira (20) para promover o Junho Laranja, campanha nacional de conscientização sobre leucemia e anemia.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a anemia é a condição na qual o conteúdo de hemoglobina no sangue está abaixo do necessário, resultado da ausência de nutrientes essenciais. Já a leucemia, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), é uma doença maligna dos glóbulos brancos, e sua principal característica é o acúmulo de células doentes na medula óssea, que substituem as células sanguíneas normais.

A iluminação foi solicitada pelo deputado federal Dr. Zacharias Calil (União-GO).

Doença falciforme

No último domingo (19) foi celebrado o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falciforme. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) para chamar a atenção para a doença, que é genética, hereditária e caracterizada por alterações no sangue. Ela pode causar comprometimentos sérios ao organismo se não for tratada.