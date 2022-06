Município de Gaspar, em Santa Catarina, recebe título de Capital Nacional da Moda Infantil

Foi sancionada na quarta-feira (15) a Lei 14.372, que confere o título de "Capital Nacional da Moda Infantil" ao município de Gaspar (SC). Localizada na região do Vale do Itajaí, entre Blumenau e Itajaí, a cidade de Gaspar, apelidada de "Coração do Vale", tem 62,6 mil habitantes.

A lei teve origem no PL 4.319/2019 e teve parecer favorável do senador Jorginho Mello (PL-SC) na Comissão de Educação (CE). Em 2020, Gaspar também se tornou a Capital Catarinense da Moda Infantil, por meio de lei estadual.

— A pujança desse nicho produtivo reflete-se no fato de que Gaspar apresenta, atualmente, a 15ª maior movimentação econômica de todo o estado — disse Jorginho Mello, que acrescentou já ter morado em Gaspar. O relator afirmou ainda que a criação da "Rota da Moda Infantil" contribuiu para o crescimento expressivo da produção têxtil na cidade.

Gaspar faz parte do polo têxtil de Blumenau e emprega cerca de 8 mil colaboradores no setor, que é responsável por quase 40% do PIB na região. São mais de 870 empresas de confecção, 480 facções (que não possuem marca própria e vendem seus produtos confecções) e ainda 85 empresas de tinturarias, fiações e tecelagem. Cerca de 60% dessas empresas são voltadas para o setor infantil. De acordo com a proposta que virou lei, a produção de moda infantil da cidade de Gaspar corresponde a 50% desses produtos comercializados em todo o Brasil. Só em 2018, foram fabricadas 1,5 bilhão de peças.



Por Raíssa Portela, sob supervisão de Sheyla Assunção