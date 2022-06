Viaduto de Cariacica (ES) recebe o nome de Engenheiro Manoel dos Passos Barros

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.373, de 2022, que nomeia como Engenheiro Manoel dos Passos Barros o viaduto localizado no entroncamento da BR-101 com a BR-262, no Município de Cariacica (ES). A homenagem é decorrente das várias obras, além de outras contribuições, do profissional no estado.

A lei teve origem no PLS 315/2018, do então senador Ricardo Ferraço, relatado por Rose de Freitas (MDB-ES). Segundo a justificativa do projeto, Manoel dos Passos Barros, nascido em 1898 em Mararacaju (AM), foi o engenheiro que projetou todas as saídas rodoviárias de Vitória: a BR 101, no trecho de Guarapari ao Rio Mucurina, localizado na divisa com a Bahia; a Rodovia Carlos Lindemberg e a BR 262, no trecho Vitória-Pequiá, na divisa com Minas Gerais. Na época, ele atuava como engenheiro do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES).

Passos Barros concluiu o curso de engenharia civil em Salvador, em março de 1925, e foi um dos fundadores da Escola Politécnica do Espírito Santo, hoje Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), onde lecionou na cadeira de geometria analítica. Ele também foi encarregado de realizar medições de terras nos municípios de Anchieta, Iconha, Alfredo Chaves e Guarapari.

O engenheiro obteve o Certificado de Serviços Relevantes Prestados à Nação, concedido pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea).

Por Mateus Souza, sob supervisão de Sheyla Assunção