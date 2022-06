Juventude será o adversário das Gurias do Yucumã no Brasileirão

Flamengo conquistou o Gaúchão do interior no ano passado

Enfim a CBF definiu a tabela de jogos do Campeonato Brasileiro A3 de Futebol Feminino e alterou as data dos jogos. O Flamengo de São Pedro, que estrearia em casa, agora fará a primeira partida fora de casa.

A equipe rubro-negra enfrentará o Juventude de Caxias do Sul no dia 12 de junho, às 15 horas em Flores da Cunha. O jogo de volta será dia 19 de junho, também as 15 horas, em Três Passos. Se alguma das equipes vencer pelo placar superior a 3 a 0, não haverá jogo de volta. A competição será toda ela de mata-mata, ou seja, na primeira rodada 16 das 32 equipes já ficam pelo caminho.

Ildo Scapini, diretor do Flamengo, disse que a equipe está confiante de fazer um grande duelo com o Juventude, com quem já se enfrentou no ano passado durante o campeonato gaúcho. No último confronto entre as duas equipes, jogando na casa das adversárias, o Flamengo venceu o Juventude por 5 a 0. O jogo era válido pela 5ª rodada do Gaúchão.

O Juventude inicialmente não participaria do A3, já que a vaga ficou com o Flamengo que foi o campeão do interior, no entanto, com a desistência de uma equipe, o Ju acabou herdando a vaga pelo posicionamento ocupado no ranking nacional.

O sorteio que inicialmente colocaria todas as equipes em um mesmo pote foi modificado pela CBF que decidiu regionalizar os duelos, para evitar, pelo menos na primeira fase, que as equipes necessitassem fazer grandes deslocamentos.

A equipe de Tenente Portela e Derrubadas se reforçou para as competições desse ano, mas segundo Ildo Scapini, algumas peças poderão deixar o time em breve, isso porque o clube montou uma parceria com um agente de futebol feminino de Sidney na Austrália que está avaliando a transferência de algumas atletas do Flamengo para o futebol europeu.

Uma das atletas que poderá sair de São Pedro para desfilar em gramados do velho continente é atacante Vanice Daiane Friedrich, 18 anos, da cidade de Itapiranga, que está sendo avaliada por alguns clubes. A atacante inclusive se mudou recentemente para Tenente Portela para poder se dedicar mais ao Flamengo e a preparação para as competições desse ano.

