Trabalho integrado entre Estado, município e TCE começa no Hospital Regional do Oeste

Em Chapecó, o secretário adjunto de Estado da Saúde, Alexandre Lencina Fagundes reafirmou o compromisso do Governo de Santa Catarina em auxiliar a gestão municipal a manter o Hospital Regional do Oeste 100% ativo, construindo uma solução financeira para reequilibrar as contas da maior unidade hospitalar da região. O Estado vai participar de todo o processo para não deixar profissionais e catarinenses desassistidos.

A ideia é entender os gastos e as dificuldades reportadas ao município pela Associação Leonir Vargas Ferreira, que alega um deficit mensal de cerca de R$ 4 milhões.

A equipe técnica que auxiliará a auditoria operacional do Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, chegou ao município nesta segunda-feira, 23. Além do gabinete do secretário adjunto, que foi deslocado para Chapecó e ficará na Regional de Saúde, o Tribunal de Contas, a Diretoria de Auditoria da SES e a Secretaria Municipal estão interagindo com a unidade hospitalar para analisar relatórios e documentações sobre as finanças do hospital.

Durante a manhã, o secretário adjunto se encontrou com o secretário municipal de saúde de Chapecó. Ele também esteve com os auditores e equipe no Hospital Regional do Oeste por volta de 17h. “É importante dizer: o Governo está aqui e traremos soluções. A auditoria do Tribunal de Contas do Estado servirá para criar um material robusto e fazer as devidas conclusões”, destacou Fagundes.

O secretário adjunto também deverá se encontrar a partir de terça-feira, 24, com o Conselho Municipal de Saúde, Câmara de Vereadores e Comissão Intergestores Regional (CIR) ampliada. “Queremos trazer todos os entes participativos do SUS para o diálogo. É vital que se entenda a gestão do Sistema Único de Saúde e a responsabilidade dos três entes federados – município, Estado e União. Estamos aqui hoje para auxiliarmos no processo de gestão que envolve o município de Chapecó e o HRO, entendendo as dificuldades e propondo soluções para o problema nas próximas semanas”, concluiu.