Final de semana tem concerto especial com solistas da Ospa e recital de violoncelos

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) tem programação dupla neste final de semana: o concerto especial Solistas da Ospa no sábado (21/5), às 17h, e o recital com quarteto de violoncelos no domingo (22/5), às 18h.

Eder Kinappe, Jose? Milton Vieira, Salvador Va?zquez e Leonardo Bock - Foto: Vitória Proença/Divulgação Ospa

Três músicos terão destaque no concerto de sábado. O trombonista José Milton Vieira estreia uma obra composta pelo músico Arthur de Faria especialmente para ele,Concertino para trombone e orquestra, e o violinista Leonardo Bock e o contrabaixista Eder Kinappe executamGran duo concertante para violino e contrabaixo, do italiano Giovanni Bottesini.Sinfonia nº 2 em sol maior”, do inglês Ralph Vaughan Williams, completa o programa do dia. Quem comanda o espetáculo é o regente convidado Salvador Vázquez, que já conduziu grandes orquestras da Espanha. Os ingressos custam entre R$ 10 e R$ 40 emsympla.com.br.

Antes da apresentação, dentro do projeto Notas de Concerto, às 16h, a pianista, compositora e pesquisadora Catarina Domenici fala ao público sobre as obras que serão executadas pela orquestra.Clique para saber mais.

Recital

Quarteto de Violoncelos Ospa - Foto: Vito?ria Proenc?a/Divulgação Ospa

A Sala de Recitais da Casa da OSPA recebe o recital da Série Música de Câmara no domingo. A entrada é franca, por ordem de chegada. A apresentação reúne pela primeira vez o quarteto formado pelos violoncelistas da Ospa Diego Biasibetti, Murilo Alves, Rodrigo Alquati e Tácio Cesar Vieira.

No repertório, estão sete obras de cinco mestres da música brasileira.Canto do menestrel, de Ernst Mahle (1929-), compositor alemão radicado no Brasil há mais de 70 anos e vencedor do prêmio Açorianos 2019 na categoria Compositor. Em seguida, o quarteto viaja por variados ritmos brasileiros, como toada, choro e baião, presentes nasCinco niniaturas brasileiras, de Edmundo Villani-Côrtes (1930-).

O programa traz uma amostra das célebres Bachianas brasileiras, de Heitor Villa-Lobos (1887-1959): o segundo movimento (modinha) da primeira obra do ciclo, cuja versão original foi escrita para a formação de oito violoncelos. Outro compositor apaixonado pelo instrumento foi Tom Jobim (1927-1994), que está representado no recital porLuiza eCanta, canta mais. A apresentação inclui ainda duas obras de Ernani Aguiar (1950-),Quatro momentos n° 3, na versão para quarteto de violoncelos do músico gaúcho Hugo Pilger, eVioloncelada, em arranjo original. Clique para saber mais.