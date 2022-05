Cavalgada homenageia os mártires Manoel e Adílio

Nesta semana fria, em nossa região, corajosos tradicionalistas estão realizando a 16ª Cavalgada dos mártires do Rio Grande do Sul, Manoel e Adílio. A cavalgada começou domingo dia 15 e vai até o próximo domingo, quando os cavaleiros devem chegar ao santuário em Três Passos.

A saída foi da cidade de Nonoai e até chegar em Três Passos os cavaleiro vão percorrer 226 quilômetros no lombo do cavalo. Nesta terça-feira, 17, o grupo vai pernoitar em São Roque do Braga, interior da cidade de Pinhal. Amanhã, 18, no final da tarde o grupo deve chegar em Seberi, onde vai pernoitar, e na quinta-feira, 19 ruma para Erval Seco e deve fechar o dia na cidade de Redentora.

Na sexta-feira, 10, os cavaleiros vão até Coronel Bicaco e devem alcançar a cidade de Campo Novo para passar a noite. No dia seguinte, 21, eles seguem em direção a Sede Nova e devem chegar à Humaitá no final do dia. No domingo, 22, o caminho será de Humaitá até Três Passos para o encerramento da cavalgada.

O evento de devoção e fé, dedicado aos beatos Manuel e Adílio, mescla a tradição gaúcha por meio da cavalgada, utilizando, assim, o mesmo meio de transporte que foi usado pelos religiosos em 1924 quando se dirigiam para a região e foram mortos antes de chegarem ao vilarejo de Três Passos.

A cavalgada começou em 2005 e tinha como objetivo promover o nome do padre Manoel e do coroinha Adílio, divulgando a história dos dois e intercedendo pela beatificação de ambos. Dois anos depois, em 2007 a Igreja reconheceu os mártires e os beatificou, passando os dois a serem conhecidos popularmente como os beatos mártires do Rio Grande do Sul.

A cavalgada não parou e tornou-se um ato de fé e tradicionalismo que já chega na sua 16ª edição.

