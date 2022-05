Secretaria da Saúde amplia ações para atender demanda por leitos pediátricos

O aumento na procura por atendimento pediátrico tem mobilizado as equipes da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Nesta segunda-feira, 16, uma reunião determinou diversas frentes de trabalho buscando, principalmente, ampliação da oferta de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pelo Sistema Único de Saúde (SUS). São elas: ações preventivas para as doenças respiratórias sazonais, responsáveis pela maioria dos atendimentos, e o mapeamento e aquisição de leitos.

Em paralelo à ação de mapeamento que busca ampliar a rede, o Estado vem garantindo o atendimento a todos os catarinenses, seja por meio de compra de leitos na rede privada, seja por transferência para outras unidades de federação quando identificada a necessidade e viabilidade. Todos os pacientes foram absorvidos pelo sistema em Santa Catarina.

“Não estamos medindo esforços para qualificar ainda mais os atendimentos pediátricos. Nós, como SES, estamos debruçados sobre o tema, hospitais já foram mapeados na busca de ampliar esses leitos à disposição”, explica o secretário de Estado da Saúde, Aldo Neto.

Além da ampliação de leitos de UTI pediátricos e neonatais, o aumento também deverá ocorrer nos leitos de retaguarda.

Aliado a isso, as ações de prevenção buscam conscientizar sobre a importância da vacinação das crianças contra a gripe (influenza). As crianças de 6 meses a 9 anos tem direito a receber a vacina no Sistema Público. No entanto, na campanha de vacinação deste ano, apenas 20,3% desse grupo recebeu o imunizante até o momento em SC.

“A vacinação é fundamental, precisamos urgentemente que os pais levem suas crianças para serem imunizadas, além disso é importante que os familiares estejam atentos as condições clínicas e as acompanhem as unidades básicas de saúde. Se a criança for rapidamente diagnosticada e medicada nós evitamos um agravamento do quadro e que ela venha a necessitar de uma UTI", complementa o secretário.

Ampliações já em desenvolvimento

Nesta segunda-feira, 16, o Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), de Florianópolis, reativou nove leitos de internação. O espaço estava dedicado ao acolhimento de pacientes com Covid-19. Com a reativação, a unidade abre espaço para receber crianças que chegam na Emergência com necessidade de internação.

Além disso, nos últimos 30 dias, o HIJG já havia aberto outros oito leitos no intuito de minimizar a lotação das unidades de internação. nos próximos dias serão mais quatro unidades.