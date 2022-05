Hoje é Dia: semana traz reflexão sobre a luta antimanicomial

Dois eventos no ano de 1987, com caráter de conscientização e luta, garantiram uma data oficial para reflexão sobre saúde mental. Esse é um dos principais temas do Hoje é Diadesta semana.

Aqueles eventos ajudaram a amadurecer entre os profissionais da área de que era necessário virar a página de todo o tipo de violações ocorridas em manicômios contra pacientes com transtornos psiquiátricos. Naquele ano, entre 25 e 28 de junho, a 1ª Conferência Nacional de Saúde Mental ( confira aqui relatório final) celebrava a proximidade de uma nova Constituição e propunha políticas de humanização no tratamento dos pacientes. "A definição de uma pessoa como 'perigosa' não deve ter o caráter de definitivo julgamento. Sua elaboração deve estar subordinada aos objetivos de uma sociedade democrática, justa, igualitária e capaz de garantir os direitos humanos fundamentais", apontava o documento.

Também em 1987, entre os dias 3 e 6 de dezembro, a cidade de Bauru (SP) sediou o 2º Congresso Nacional de Trabalhadores em Saúde Mental, onde é criado o Movimento Nacional de Saúde Mental. "Ao recusarmos o papel de agente da exclusão e da violência institucionalizadas, que desrespeitam os mínimos direitos da pessoa humana, inauguramos um novo compromisso", apontava a Carta de Bauru, documento gerado ao final do evento .

Foi por esse congresso que foi levada a proposta de marcar o dia 18 de maio como o Dia da Luta Antimanicomial . Outro marco ocorreu, no ano 2000, com uma lei antimanicomial.



As temáticas sobre saúde mental podem ser visitadas no acervo dos veículos daEmpresa Brasil de Comunicação(EBC), incluindo a série de avanços, como é a implantação dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), no país. AAgência Brasilpublicou, em 2020, um mapa interativo dos locais para atendimento de pacientes psiquiátricos.



OCaminhos da Reportagem,daTV Brasil, também já investigou, em 2015, o passado de violações, como ocorreu no Hospital Colônia, em Barbacena (MG). O programa teve o título de "Loucura e liberdade". A unidade, criada em 1903, ficou conhecida como o maior manicômio do Brasil e onde, pelo menos, 60 mil pessoas perderam a vida em um cenário de desrespeito aos direitos humanos. Assista:

As violências e crimes cometidos em Barbacena voltaram a ser abordados pela TV Brasil, em 2017. O programaTrilha das Letrasentrevistou a jornalista Daniela Arbex, que escreveu o premiado livro Holocausto Brasileiro(2016). Ela explica como investigou o tema, entrevistou vítimas e recuperou histórias difíceis de lembrar. Confira:

NasRádios EBC, o programaNa Trilha da História abordou a evolução do conceito de loucura, dos diagnósticos e dos tratamentos psiquiátricos. Ouça o episódio completo:

Arte como terapia



A semana reserva também uma outra data (dia 20) de marco revolucionário por uma nova forma de atendimento a pacientes psiquiátricos. Há 70 anos, foi implantado o Museu de Imagens do Inconsciente, com trabalhos produzidos por pessoas atendidas pela equipe da médica alagoana Nise da Silveira, no Rio de Janeiro.

A psiquiatra criou em 1946, no Centro Psiquiátrico Nacional, Rio de Janeiro, a Seção de Terapêutica Ocupacional. Como terapia de atendimento, ela estimulava que as pessoas produzissem pinturas e modelagens a fim de que a equipe de saúde compreendesse o mundo interno dos pacientes. "A produção desses ateliês foi tão abundante que em 1952 nasceu o Museu de Imagens do Inconsciente", conforme divulga o site do espaço cultural.

Aliás, se há uma consolidação das ideias antimanicomiais e de violações humanas, o país deve à sabedoria da médica Nise da Silveira. ( assista aqui ao programa Estúdio Móvel sobre a história da médica ).

A profissional se contrapôs aos eletrochoques e lobotomias feitos à época, e passou a investir em arte para tratar os pacientes, com resultados reconhecidos pela medicina internacional.

Uma de suas parceiras em sua equipe foi a enfermeira Ivone Lara que, depois de aposentada, iria se tornar também uma sambista consagrada.



Para conhecer o legado imensurável que Nise deixou, visitantes podem conhecer o Museu do Inconsciente, com obras produzidas pelos pacientes de Nise da Silveira.





Conheça abaixo o Museu do Inconsciente





As descobertas de Nise da Silveira resultam em iniciativas e estudos até hoje. O programaViva Maria,daRádio Nacional, por exemplo entrevistou a professora de história Meri Nildes, que trabalha com alunos n a Rádio Revolução, no Rio de Janeiro , com programas apresentados por pacientes de saúde mental.

Ouça abaixo