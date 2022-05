Covid-19: Rio aplica segundo reforço para idosos com 60 anos ou mais

O município do Rio começa hoje (11) a aplicar a segunda dose de reforço da vacina contra a covid-19 em pessoas como 60 anos ou mais. Para receber o imunizante, é preciso queo primeiro reforço tenha sido aplicado há quatro meses ou mais.

O calendário da Secretaria Municipal de Saúde prevê concluir a vacinação dos idosos até o próximo dia 21.

De acordo com os dados da secretaria, apenas 45% dos idosos com 80 anos ou mais, cuja imunização com a segunda dose de reforço começou no fim de março deste ano, estão com o esquema vacinal completo.

Desde o dia 27 de abril, a cidade está aplicando o segundo reforço em idosos a partir de 70 anos e, desde 4 de maio, a imunização foi estendida àqueles que têm 65 anos ou mais.