Municípios assinam adesão ao programa Geração Consciente

Nesta quarta-feira (11/5), no Palácio Piratini, ocorre a cerimônia de assinatura da adesão de 21 municípios gaúchos ao programa Geração Consciente: prevenção de ISTs /Aids. O programa faz parte de uma parceria do Governo do Estado com a Unesco para o enfrentamento às infecções sexualmente transmissíveis por meio de ações de educação e prevenção e estratégias de comunicação para incentivar comportamentos mais seguros com relação à sexualidade.

O governador Ranolfo Vieira Júnior e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, participam da cerimônia.

Aviso de pauta

• O quê: Assinatura de adesão de municípios ao programa Geração Consciente

• Quando: quarta-feira(11/5), às 11h

• Onde: Salão Negrinho do Pastoreio - Palácio Piratini

Texto e edição: Secom