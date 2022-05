Hemocentro do Estado amplia horário de atendimento para doadores

A partir desta terça-feira (10/5), o Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs) amplia seu horário para doadores de sangue. O serviço funcionará das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, sem fechar ao meio-dia, e, para cadastro de medula óssea, o horário é das 8h às 15h30min.

O Hemorgs precisa com urgência de doações de sangue de todos os tipos, mas especialmente O+ e O-. “ Alertamos a população para os baixos níveis dos estoques de sangue necessários para abastecer cerca de 40 hospitais”, afirma a diretora do Departamento Estadual de Sangue e Hemoderivados (DESH), Kátia Brodt. Segundo ela, são necessárias cerca de 100 bolsas de sangue doadas todos os dias para suprir a demanda.

O atendimento está sendo realizado preferencialmente com agendamento prévio por meio de telefone ou whatsapp, pelos números (51) 98405-4260 ou (51) 3336-6755, ramal 102. Também está disponível um link pelo site da SES para agendamento de doação de sangue nos Hemocentros de Porto Alegre, Passo Fundo, Santa Maria e Pelotas.

Os doadores que se dirigirem ao Hemorgs serão atendidos por ordem de chegada e, seguindo protocolos de segurança sanitária de controle da Covid-19. Para doar sangue basta estar saudável, ter entre 16 e 69 anos, pesar pelo menos 50 quilos e não ter ingerido bebidas alcoólicas 12h antes da doação.

O Hemocentro do Estado está localizado Av. Bento Gonçalves, 3722, em Porto Alegre.