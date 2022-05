SUS contará com o primeiro medicamento para casos leves de covid-19

O Paxlovid, fabricado pela Pfizer , que foi recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) , é indicado a pacientes com 18 anos ou mais imunocomprometidos, seguindo os mesmos critérios usados para prioridade na vacina contra a covid-19, ou para pessoas com 65 anos ou mais. Dados da farmacêutica apontam 89% de eficácia na prevenção de hospitalizações e mortes em pacientes com alto risco de infecção e agravamento da doença.