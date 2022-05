Hospital Florianópolis vira referência para zerar a fila por reversão de ostomizados

O Hospital Florianópolis (HF) passar a ser referência para zerar a fila de pacientes de todo o estado que aguardam pela cirurgia de reversão do Trânsito Intestinal ou Enteroanastomose, como também é conhecida. Neste mês de maio, a unidade começará a atender os pacientes que fizeram ostomia e ainda não reverteram a condição. O procedimento faz parte do rol de cirurgias eletivas que foram retomadas na unidade desde abril.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Lencina Fagundes, a atuação do HF será fundamental para acabar com a fila pela reversão de ostomizados em SC. “A partir de agora, com a nova Política Hospitalar Catarinense, o hospital que faz a ostomia é responsável por reverte-la. O HF irá atender os pacientes que realizaram a ostomia anteriormente a esse critério e aguardam pela Enteroanastomose. Seguimos trabalhando firme na construção de novas pactuações de serviços, sempre buscando atender as demandas da população catarinense”.

A unidade hospitalar da região continental de Florianópolis também terá um ambulatório para atender esses pacientes. A Regulação do Estado já está fazendo a agenda de atendimento para os próximos dias no HF.