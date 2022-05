MTG emite nota de repúdio sobre o projeto que visa proibir os rodeios no RS

O Movimento Tradicionalista Gaúcho do Rio Grande do Sul, associação civil de direito privado, atualmente conta com mais de 1700 entidades filiadas, das quais muitas delas são dedicadas exclusivamente à área campeira, origem e esteio do Movimento Tradicionalista Gaúcho organizado.

Em seus 56 anos de existência, o MTG e suas entidades filiadas promoveram incontáveis Rodeios, Torneios e Festas Campeiras, todos baseados na Origem da Cultura do Tiro de Laço e nos costumes do Homem do Campo, prezando sempre pelo bem-estar e pelo respeito aos animais, tendo o cavalo como seu trono e o bovino como parte integrante da cultura, do lazer e da economia do nosso estado.

Desta forma, o Movimento Tradicionalista Gaúcho do Rio Grande do Sul, neste ato, vem a público repudiar o Projeto de Lei de autoria do Deputado Rodrigo Maroni que objetiva proibir, no âmbito do estado do Rio Grande do Sul, a realização de rodeios, sob a justificativa de que, na realização desses eventos, os animais são submetidos a situações ultrajantes de crueldade e tortura, sendo que tais práticas nunca foram admitidas nos eventos promovidos pelo MTG e por suas entidades filiadas, consistindo a justificativa do parlamentar em um argumento falacioso que só demonstra o desconhecimento da cultura, dos valores e dos ideais do homem do campo, cultivados e preservados pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho do Rio Grande do Sul na promoção dos eventos campeiros.

Porto Alegre, 05 de maio de 2022.

José Nicanor Castilhos de Oliveira

Vice-Presidente Campeiro do MTG/RS

