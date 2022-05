Auxílio Brasil está acima de disputas pessoais, afirma Roberto Rocha

O senador Roberto Rocha (PSDB-MA) agradeceu aos senadores pelo apoio na aprovação da medida provisória que garante, de forma permanente, o valor mínimo de R$ 400 para as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil (MP 1.076/2021), o projeto permite ao Executivo repassar R$ 90 bilhões anuais ao programa.

Relator da proposta no Plenário, ele ressaltou, em pronunciamento nesta quarta-feira (4), a importância da aprovação da matéria, em especial para o Maranhão, que, segundo ele, necessita desse tipo de política pública para melhorar as condições sociais de sua população.

— São matérias como essa que nos unem. Ou seja, a discussão é de política pública, e essa é uma política pública muito necessária ao Maranhão.

Para o senador, a política, quando praticada incondicionalmente, é capaz de unir os políticos em seus antagonismos em prol do bem maior, para favorecer as necessidades e os anseios da população. Apesar de ser oposição ao ex-governador do estado, sempre esteve atento a tais anseios.

— Fica aqui firmado meu compromisso público de sempre trabalhar pelo povo do Maranhão, porque, o meu Brasil é o Maranhão; o meu partido é o Maranhão. Como nós somos maranhenses e estamos ombreados com o mesmo propósito e objetivo, vamos caminhar juntos, terraplanando, fazendo um caminho cada vez melhor para o nosso estado, procurando dar uma ajustada em suas velas e buscar um porto seguro, um porto melhor. Esse é o meu desejo — afirmou.