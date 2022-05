Municípios gaúchos já podem iniciar aplicação da segunda dose de reforço contra a covid em idosos com mais de 70 anos

A Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS) emitiu nota no início da noite desta terça-feira (3) autorizando que os municípios gaúchos iniciem a aplicação da segunda dose de reforço da vacina contra a covid-19 em idosos de 70 anos e institucionalizados a partir de 60 anos. Na prática, este público receberá uma quarta injeção.

De acordo com a SES, os municípios não precisam aguardar novo envio de vacinas por parte da secretaria e podem usar doses em estoque. A aplicação do segundo reforço, entretanto, precisa respeitar o intervalo de quatro meses desde a última dose.

No início da manhã desta quarta-feira (4), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre informou que está avaliando a disponibilidade de doses e ainda não tem previsão de divulgação do calendário.

Na segunda-feira (2), o Ministério da Saúde publicou nota técnica com a recomendação.

